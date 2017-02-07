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Вкладчики банка "Михайловский" перекрывали движение на Крещатике

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. Участники акции перекрывали движение на улице Крещатик на Майдане Незалежности, передает корреспондент УНН.

Вкладчики банка "Михайловский" перекрывали движение на Крещатике

Между активистами и правоохранителями произошла стычка. На месте находились около 50 правоохранителей.

Вкладчики банка "Михайловский" выступают против произвола Фонда гарантирования вкладов физлиц. По их данным, ФГВФЛ игнорирует выполнение президентского закона и не осуществляет законных выплат.

"По подсчетам, около 30% вкладчиков, 4000 человек остаются без выплат. Для этих вкладчиков, более 65% которых являются люди пожилого возраста, теряются все сбережения, которые собирались в течение всей жизни. У них не осталось никаких средств на самые необходимые нужды - на питание, обеспечение жизни, на медицинские и коммунальные услуги", - отметили вкладчики "Михайловского".

Напомним, согласно правовой экспертизе, банк "Михайловский" необоснованно признан неплатежеспособным.

Как ранее сообщал УНН, Фонд гарантирования вкладов проиграл три судебных спора об уступке прав требования по кредитам физлиц "Банка Михайловский". Согласно решению Высшего админсуда, заемщики банка "Михайловский" должны платить задолженность по кредитным договорам в пользу финкомпании, а не ФГВФЛ.

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