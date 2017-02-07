Вкладники банку “Михайлівський” перекривали рух на Хрещатику
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Учасники акції перекривали рух на вулиці Хрещатик на Майдані Незалежності, передає кореспондент УНН.
Між активістами та правоохоронцями відбулася сутичка. На місці перебували близько 50 правоохоронців.
Вкладники банку “Михайлівський” виступають проти свавілля Фонду гарантування вкладів фізосіб. За їх даними, ФГВФО ігнорує виконання президентського закону та не здійснює законних виплат.
“За підрахунками, близько 30% вкладників, 4 тисячі чоловік залишаються без виплат. Для цих вкладників, понад 65% яких є люди літнього віку, втрачаються усі заощадження, що збиралися впродовж усього життя. У них не залишилося ніяких коштів на найнеобхідніші потреби – на харчування, забезпечення життя, на медичні та комунальні послуги”, - зазначили вкладники “Михайлівського”.
Нагадаємо, згідно з правовою експертизою, банк “Михайлівський” необгрунтовано визнано неплатоспроможним.
Як раніше повідомляв УНН, Фонд гарантування вкладів програв три судові спори про відступлення прав вимоги за кредитами фізосіб “Банку Михайлівський”. Відповідно до рішення Вищого адмінсуду, позичальники банку “Михайлівський” повинні сплачувати заборгованість за кредитними договорами на користь фінкомпанії, а не ФГВФО.