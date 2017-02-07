Вклады в платежеспособных банках выросли на 117,6 млрд грн в 2016 году - НБУ

"За 2016 год вклады клиентов платежеспособных на конец года банков выросли на 117,6 млрд грн в эквиваленте в основном за счет притока средств субъектов хозяйствования. В структуре обязательств банков доминируют внутренние ресурсы, доля средств населения и бизнеса в пассивах банков в течение года выросла с 64,0% до 73,4% ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, улучшение ликвидности в результате возвращения к банкам средств клиентов, а также постепенное уменьшение НБУ ключевой ставки с 22% до 14% в течение года "создали предпосылки для снижения ставок по депозитам".

"Процент по 12-месячным депозитам физических лиц за год снизился на 3.8 процентных пункта до 17,5% годовых в гривне и на 2.2 п.п. до 5,7% годовых в долларах США. Стоимость депозитов в долларах и евро достигла исторических минимумов, поскольку спрос банков на валютное фондирование остается низким. Снижение стоимости фондирования создало для банков возможность во втором полугодии снизить процентные ставки по кредитам для бизнеса более высокими темпами, чем дешевели депозиты населения ", - добавили в регуляторе.

В общем, как сообщается, прошлый год стал "поворотным" для банковского сектора. "Практически все банки в полной мере выполнили планы капитализации, разработанные по результатам диагностического обследования, большинство выполнили трехлетний план досрочно. Ожидаемое снижение процентных ставок по депозитам государственных банков удешевит банковское фондирование, отчисления в резервы также существенно снизятся - поэтому сектор может стать прибыльным (без учета фактора ПриватБанка) ", - подытожили в НБУ.

Напомним, исторически высокий убыток банковской системы Украины зафиксировано в 2016 году.