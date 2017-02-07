Вклади у платоспроможних банках виросли на 117,6 млрд грн у 2016 році - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Вклади клієнтів платоспроможних на кінець 2016 року банків за рік виросли на 117,6 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба регулятора, передає УНН.
"За 2016 рік вклади клієнтів платоспроможних на кінець року банків виросли на 117,6 млрд грн в еквіваленті переважно за рахунок припливу коштів суб’єктів господарювання. У структурі зобов’язань банків домінують внутрішні ресурси, частка коштів населення та бізнесу у пасивах банків протягом року зросла із 64,0% до 73,4%", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, покращення ліквідності внаслідок повернення до банків коштів клієнтів, а також поступове зменшення НБУ ключової ставки з 22% до 14% протягом року "створили передумови для зниження ставок за депозитами".
"Відсоток за 12-місячними депозитами фізичних осіб за рік знизився на 3.8 в.п. до 17,5% річних у гривні та на 2.2 в.п. до 5,7% річних у доларах США. Вартість депозитів у доларах та євро досягла історичних мінімумів, оскільки попит банків на валютне фондування залишається низьким. Зниження вартості фондування створило для банків можливість у другому півріччі знизити відсоткові ставки за кредитами для бізнесу вищим темпом, ніж дешевшали депозити населення", - додали у регуляторі.
Загалом, як повідомляється, минулий рік став "поворотним" для банківського сектору. "Практично усі банки повною мірою виконали плани капіталізації, розроблені за результатами діагностичного обстеження, більшість виконали трирічний план достроково. Очікуване зниження відсоткових ставок за депозитами державних банків здешевить банківське фондування, відрахування до резервів також суттєво знизяться – відтак сектор може стати прибутковим (без урахування фактору ПриватБанку)", - підсумували у НБУ.
Нагадаємо, історично високий збиток банківської системи України зафіксовано у 2016 році.