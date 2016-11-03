Военных, которые грабили интернет-заведения, задержали в Николаевской области

Так, полиция задержала трех военных, что 14 и 17 октября ограбили интернет заведения, угрожая оружием и гранатами. В общем нападавшие забрали около 15 тыс. грн, мобильные телефоны и ноутбук.

Установлено, что двое из злоумышленников совершали нападения, а третий «работал» водителем и, по его словам, даже не представлял, куда пошли его брат и знакомый, а только ждал их возвращения в автомобиле.

Во время проведения обыска, в транспортном средстве были обнаружены граната-Ф1, патроны различных калибров к оружию и пакет с марихуаной.

Злоумышленники задержаны по ст.208 УПК Украины. Изъятые боеприпасы, взрывчатка и наркотики направлены на исследование. Нападающим объявлено о подозрении и направлено в суд представление об избрании им меры пресечения.

Продолжается расследование.