Військових, що грабували інтернет-заклади, затримали на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Правоохоронці затримали військових, які, погрожуючи зброєю, грабували інтернет-заклади на Миколаївщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Миколаївської області.
Так, поліція затримала трьох військових, що 14 та 17 жовтня пограбували інтернет заклади, погрожуючи зброєю і гранатами. Загалом нападники забрали близько 15 тис. грн, мобільні телефони та ноутбук.
Встановлено, що двоє із зловмисників вчиняли напади, а третій «працював» водієм і, з його слів, навіть не уявляв, куди пішли його брат та знайомий, а лише чекав на їх повернення в автомобілі.
Під час проведення обшуку, у транспортному засобі були виявлені граната-Ф1, набої різних калібрів до зброї та пакунок із марихуаною.
Зловмисники затримані за ст.208 КПК України. Вилучені боєприпаси, вибухівка та наркотики направлені на дослідження. Нападникам оголошено про підозру та направлено до суду подання про обрання їм міри запобіжного заходу.
Триває розслідування.