Вывозил уклонистов под маскировочными сетками - на Буковине задержали капеллана с подельником

Киев • УНН

 • 1142 просмотра

На Буковине задержали капеллана и его сообщника за переправку мужчин в Румынию. За услуги они брали 8750 евро, пряча клиентов в бусе.

Вывозил уклонистов под маскировочными сетками - на Буковине задержали капеллана с подельником
Фото: Офис Генерального прокурора

На Буковине правоохранители выявили канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Сообщено о подозрении двум жителям Киевской области в возрасте 67 и 27 лет - членам одной из религиозных общин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, старший из задержанных является военным капелланом - он организовал схему и координировал ее работу. Было установлено, что они забирали мужчин призывного возраста из Киевской области, доставляли их на Буковину и готовили к переходу украинско-румынской границы в обход пунктов пропуска.

Организатор схемы перевозил людей в микроавтобусе, пряча их среди вещей и маскировочных сеток. "Услугу" злоумышленники оценили в 8 750 евро с одного человека.

19 марта правоохранителями было остановлено транспортное средство, где находились организатор и трое мужчин призывного возраста, которых готовили к незаконной переправке за границу. Участники преступной схемы только за один подобный рейс получили более 26 тысяч евро.

Задержанным объявили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Суд по ходатайству прокуратуры избрал им меры пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога более 700 тысяч гривен и более 600 тысяч гривен соответственно.

Напомним

Государственное бюро расследований завершило следственные действия в отношении военнослужащего Государственной пограничной службы, который предлагал мужчинам незаконный выезд из Украины за 3 тысячи долларов США. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП