Вивозив ухилянтів під маскувальними сітками - на Буковині затримали капелана з поплічником

На Буковині правоохоронці виявили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Повідомлено про підозру двом жителям Київщини віком 67 та 27 років - членам однієї з релігійних громад. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, старший з затриманих є військовим капеланом - він організував схему та координував її роботу. Було встановлено, що вони забирали чоловіків призовного віку з Київщини, доставляли їх на Буковину і готували до переходу українсько-румунського кордону в обхід пунктів пропуску.

Організатор схеми перевозив людей у мікроавтобусі, ховаючи їх серед речей і маскувальних сіток. "Послугу" зловмисники оцінили в 8 750 євро з однієї людини.

19 березня правоохоронцями було зупинено транспортний засіб, де перебували організатор і троє чоловіків призовного віку, яких готували до незаконного переправлення за кордон. Учасники злочинної схеми лише за один подібний рейс отримали понад 26 тисяч євро.

Затриманим оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Суд за клопотанням прокуратури обрав їм запобіжні заходи - тримання під вартою з альтернативою внесення застави понад 700 тисяч гривень та понад 600 тисяч гривень відповідно.

Державне бюро розслідувань завершило слідчі дії щодо військовослужбовця Державної прикордонної служби, який пропонував чоловікам незаконний виїзд з України за 3 тисячі доларів США. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.