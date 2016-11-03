Вице-президент США назвал Д.Трампа сексуальным извращенцем

"Представьте себе президента Соединенных Штатов, который просыпается в 03:30 и принимается выражаться в Twitter касательно женского тела, ее веса", - возмутился Байден.

Отметим, что под этой фразой политик имел в виду мнение миллиардера о победительнице конкурса красоты "Мисс Вселенная" Алисию Мачадо.

"Так поступает сексуальный извращенец. Можете ли вы представить, чтобы хотя бы один президент в нашей истории вел себя таким образом?", - Отметил вице-президент.

Как сообщал УНН, Джессика Дрейк, звезда фильмов для взрослых, заявила, что 10 лет назад она стала жертвой сексуальных домогательств Дональда Трампа , кандидата в президенты США от Республиканской партии.