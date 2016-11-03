Віце-президент США назвав Д.Трампа сексуальним збоченцем
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Віце-президент США Джозеф Байден назвав кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп сексуальним збоченцем через його нешанобливе ставлення до жінок, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Уявіть собі президента Сполучених Штатів, який прокидається о 03:30 і приймається висловлюватись в Twitter щодо жіночого тіла, її ваги”, — обурився Байден.
Зазначимо, що під цією Фразою політик мав на увазі думку мільярдера про переможницю конкурсу краси “Міс Всесвіт” Алісію Мачадо.
“Так чинить сексуальний збоченець. Чи можете ви уявити, щоб хоча б один президент в нашій історії поводився таким чином?” — зазначив віце-президент.
Як повідомляв УНН, Джессіка Дрейк, зірка фільмів для дорослих, заявила, що 10 років тому вона стала жертвою сексуальних домагань Дональда Трампа, кандидата у президенти США від Республіканської партії.