Испытания космического корабля Unity прошли неудачно

“Последовательность зажигания топлива в ракетном двигателе вышла неполной. Самолет-носитель и его экипаж в отличном состоянии. Несколько готовых двигателей имеются в космопорте „Америка“. Мы проведем инспекцию космолета и скоро совершим новый полет”, — уточнила компания в своем Twitter.

Носитель с космолетом, прикрепленным к днищу, стартовал в Нью-Мексико в 10:24 по времени восточного побережья США (17:24 по киевскому времени). В 18:15 по Киеву Unity на высоте 12,1 км от поверхности Земли отделился от самолета, запустил свой двигатель, но заглушил его через секунду. Космолет вместо того, чтобы набрать высоту, совершил планирующий полет вниз, благополучно приземлившись в космопорте в Нью-Мексико. Космолетом управляли испытатели Си Джей Старкау и Дэвид Макей.

По замыслу разработчиков, Unity стартует на высоте 16 км, отделяясь от самолета-носителя, проводит в полете более двух часов и способен брать на борт до шести пассажиров. Им представляется возможность увидеть Землю с высоты 100 км и испытать состояние невесомости в течение нескольких минут. Ранее Virgin Galactic провела в небе над штатом Нью-Мексико два летных испытания космолета и носителя.

Early update on flight: The ignition sequence for the rocket motor did not complete. Vehicle and crew are in great shape. We have several motors ready at Spaceport America. We will check the vehicle and be back to flight soon.

— Virgin Galactic (@virgingalactic) December 12, 2020

Thread: our CEO, Michael Colglazier, on today’s flight test. Today’s flight landed beautifully, with pilots, planes, and spaceship safe, secure, and in excellent shape — the foundation of every successful mission! Our flight today did not reach space as we had been planning. pic.twitter.com/pqfUAtp6UH

— Virgin Galactic (@virgingalactic) December 12, 2020

Космолеты серии SpaceShipTwo разрабатывались для выполнения регулярных туристических суборбитальных полетов. К 2023 году планируется построить пять таких аппаратов, сообщил в январе телеканалу CNBC гендиректор Virgin Galactic Джордж Уайтсайдс. В ноябре прошлого года компания объявила о планах начать регулярные туристические суборбитальные полеты в середине 2020 года и стать рентабельным предприятием к 2021 году.

Количество желающих совершить такой тур на суборбиту достигает порядка 600 человек. Стоимость билета на борт космолета составляет 200-250 тысяч долларов.