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Випробування космічного корабля Unity пройшли невдало

Випробування космічного корабля Unity пройшли невдало

Київ • УНН

 • 19931 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Компанія Virgin Galactic британського мільярдера Річарда Бренсона в суботу провела чергове льотне випробування в небі над штатом Нью-Мексико (США) космолету Unity серії SpaceShipTwo. Випробування пройшло невдало, пише УНН.

“Послідовність запалювання палива в ракетному двигуні вийшла неповною. Літак-носій і його екіпаж у відмінному стані. Декілька готових двигунів є в космопорті „Америка“. Ми проведемо інспекцію космолету і скоро зробимо новий політ”, — уточнила компанія в своєму Twitter.

Носій з космолетом, прикріпленим до днища, стартував в Нью-Мексико о 10:24 за часом східного узбережжя США (17:24 київським часом). О 18:15 за Києвом Unity на висоті 12,1 км від поверхні Землі відокремився від літака, запустив свій двигун, але заглушив його через секунду. Космоліт замість того, щоб набрати висоту, зробив плануючий політ вниз, благополучно приземлившись в космопорті у Нью-Мексико. Космольотом управляли випробувачі Сі Джей Старкау і Девід Макей.

За задумом розробників, Unity стартує на висоті 16 км, відділяючись від літака-носія, проводить в польоті більше двох годин і здатний брати на борт до шести пасажирів. Їм надається можливість побачити Землю з висоти 100 км і випробувати стан невагомості протягом декількох хвилин. Раніше Virgin Galactic провела в небі над штатом Нью-Мексико два льотних випробування космічного корабля і носія.

Early update on flight: The ignition sequence for the rocket motor did not complete. Vehicle and crew are in great shape. We have several motors ready at Spaceport America. We will check the vehicle and be back to flight soon.

— Virgin Galactic (@virgingalactic) December 12, 2020

Thread: our CEO, Michael Colglazier, on today’s flight test. Today’s flight landed beautifully, with pilots, planes, and spaceship safe, secure, and in excellent shape — the foundation of every successful mission! Our flight today did not reach space as we had been planning. pic.twitter.com/pqfUAtp6UH

— Virgin Galactic (@virgingalactic) December 12, 2020

Космольоти серії SpaceShipTwo розроблялися для виконання регулярних туристичних суборбітальних польотів. До 2023 року планується побудувати п’ять таких апаратів, повідомив в січні телеканалу CNBC гендиректор Virgin Galactic Джордж Вайтсайдс. У листопаді минулого року компанія оголосила про плани почати регулярні туристичні суборбітальні польоти в середині 2020 року і стати рентабельним підприємством до 2021 року.

Кількість бажаючих зробити такий тур на суборбіту досягає близько 600 осіб. Вартість квитка на борт космічного корабля становить 200-250 тисяч доларів.

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