Выплаты и преференции для военных, задействованных в курской области: Зеленский подписал закон
Киев • УНН
Президент Украины подписал закон, предоставляющий военным, участвующим в операциях на территории рф, все выплаты и преференции передовой. Закон вступит в силу после публикации в «Голосе Украины».
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, по которому военные, которые участвуют в операции в Курской области, и будут участвовать во всех других на территории РФ, будут получать все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №11483.
Детали
«24.08.2024 - возвращено с подписью от Президента Украины», - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.
Отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальном печатном издании Верховной Рады «Голос Украины».
Законопроектом предусматривается, что военные, которые участвуют в операции в курской области, и будут участвовать во всех других на территории рф, будут получать все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой.
Напомним,
Указанный законопроект, который был подан в Раду Зеленским, был принят парламентом 20 августа.