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Виплати та преференції для військових, задіяних у курській області: Зеленський підписав закон

Київ • УНН

 • 37667 перегляди

Президент України підписав закон, що надає військовим, які беруть участь в операціях на території рф, всі виплати та преференції передової. Закон набуде чинності після публікації в "Голосі України".

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, за яким військові, які беруть участь в операції в курській області та братимуть участь в усіх інших на території рф, будуть отримувати всі виплати та преференції, які передбачені для передової. Про це пише УНН із посиланням на картку законопроєкту №11483.

Деталі

"24.08.2024 - повернуто з підписом від Президента України", - ідеться у повідомленні про стан проходження документа.

Зазначається, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування в офіційному друкованому виданні Верховної Ради "Голос України".

Законопроектом передбачається, що військові, які беруть участь в операції в курській області та братимуть участь в усіх інших на території рф, будуть отримувати всі виплати та преференції, які передбачені для передової.

Нагадаємо

Зазначений законопроєкт, який був поданий до Ради Зеленським, був ухвалений парламентом 20 серпня.

Павло Башинський

Павло Башинський

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