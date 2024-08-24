Виплати та преференції для військових, задіяних у курській області: Зеленський підписав закон
Київ • УНН
Президент України підписав закон, що надає військовим, які беруть участь в операціях на території рф, всі виплати та преференції передової. Закон набуде чинності після публікації в "Голосі України".
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, за яким військові, які беруть участь в операції в курській області та братимуть участь в усіх інших на території рф, будуть отримувати всі виплати та преференції, які передбачені для передової. Про це пише УНН із посиланням на картку законопроєкту №11483.
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"24.08.2024 - повернуто з підписом від Президента України", - ідеться у повідомленні про стан проходження документа.
Зазначається, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування в офіційному друкованому виданні Верховної Ради "Голос України".
Законопроектом передбачається, що військові, які беруть участь в операції в курській області та братимуть участь в усіх інших на території рф, будуть отримувати всі виплати та преференції, які передбачені для передової.
Нагадаємо
Зазначений законопроєкт, який був поданий до Ради Зеленським, був ухвалений парламентом 20 серпня.