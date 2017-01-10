Виновника смертельного ДТП арестовали в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Донецкой области арестовали виновника смертельной ДТП. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Установлено, что 8 января примерно в 1:30, 26-летний водитель автомобиля "Hyundai Elantra" находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысил допустимую скорость движения и не справился с управлением автомобиля. В результате совершил выезд на правую обочину автодороги, где совершил столкновение с железобетонной опорой городского освещения.
В результате дорожно-транспортного происшествия две пассажирки указанного автомобиля 26 и 22 лет скончались от полученных травм на месте.
Действия водителя квалифицированы по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.
Сейчас продолжается досудебное расследование.