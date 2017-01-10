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Винуватця смертельної ДТП заарештували на Донеччині

Винуватця смертельної ДТП заарештували на Донеччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. На Донеччині заарештували винуватця смертельної дорожньо-транспортної пригоди. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Установлено, що 8 січня приблизно о 1:30, 26-річний водій автомобіля “Hyundai Elantra” перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, перевищив допустиму швидкість руху та не впорався з керуванням автомобіля. Як наслідок здійснив виїзд на праве узбіччя автодороги, де скоїв зіткнення із залізобетонною опорою міського освітлення.

У результату дорожньо-транспортної події дві пасажирки вказаного автомобіля 26 та 22 років померли від отриманих травм на місці.

Дії водія кваліфіковані за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Йому оголошено про підозру у вчиненні вказаного злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Зараз триває досудове розслідування.

Українські Національні Новини

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