Виновника ДТП в котором погибли полицейские будут судить в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Белоцерковская местная прокуратура завершила досудебное расследование и направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении мужчины, который совершил смертельное ДТП в результате которого погибли два полицейских и еще один получил тяжелые телесные повреждения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Установлено, что 42-летний водитель автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысив скорость движения, проезжая перекресток улиц в г. Белая Церковь., проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на перекресток, в результате чего допустил столкновение со служебным автомобилем, в котором находились трое полицейских. В результате столкновения двое милиционеров погибли, а другой - получил тяжелые телесные повреждения.
Действия правонарушителя квалифицированы по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Во время досудебного расследования в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, которая продлена во время подготовительного судебного заседания. Сейчас судом назначен обвинительный акт до судебного разбирательства.
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Как сообщал УНН 3 октября, в результате ДТП в Киевской области погибли два патрульных, еще один - в больнице.