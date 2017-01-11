Виновника ДТП в котором погибли полицейские будут судить в Киевской области

КИЕВ. 11 января. УНН. Белоцерковская местная прокуратура завершила досудебное расследование и направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении мужчины, который совершил смертельное ДТП в результате которого погибли два полицейских и еще один получил тяжелые телесные повреждения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.