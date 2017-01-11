Винуватця ДТП в якій загинули поліцейські судитимуть на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Білоцерківська місцева прокуратура завершила досудове розслідування та скерувала до суду для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно чоловіка, який скоїв смертельне ДТП внаслідок якого загинуло двоє поліцейських та ще один отримав тяжкі тілесні ушкодження. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Установлено, що 42-річний водій автівки, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, перевищивши швидкість руху, проїжджаючи перехрестя вулиць у м. Біла Церква, проігнорував червоний сигнал світлофора та виїхав на перехрестя, внаслідок чого допустив зіткнення зі службовим автомобілем, у якому перебували троє поліцейських. Внаслідок зіткнення двоє правоохоронців загинули, а інший — отримав тяжкі тілесні ушкодження.
Дії правопорушника кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.
Під час досудового розслідування відносно підозрюваного було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який продовжено під час підготовчого судового засідання. Наразі судом призначено обвинувальний акт до судового розгляду.
Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
Як повідомляв УНН 3 жовтня, внаслідок ДТП на Київщині загинуло двоє патрульних, ще один — в лікарні.