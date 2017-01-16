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Винницкие патрульные спасли жизнь мужчине, который хотел покончить с собой

Винницкие патрульные спасли жизнь мужчине, который хотел покончить с собой

Киев • УНН

 • 6915 просмотра

ВИННИЦА-КИЕВ. 16 января. УНН. Инспекторы патрульной полиции спасли пенсионера, который порезал себе вены из-за ссоры с женой. Об этом УНН-Центр сообщили в патрульной полиции Винницы.

"Неизвестный пытается повредить имущество западного автовокзала, нуждаемся в помощи полиции", - такой вызов получили патрульные полицейские в ночь с 13-го на 14-е января около полуночи.

Прибыв на место происшествия, инспекторы не увидели никого, кто бы пытался нанести материальный ущерб имуществу автовокзала. Зато заметили мужчину почтенного возраста, который сидел на скамейке. В глаза патрульным бросилось то, что с его руки струей текла кровь.

Один из полицейских быстро добрался до служебного автомобиля, взял аптечку и уже через мгновение снова был около мужчины. Патрульные вызвали для него скорую помощь, а пока она ехала к месту происшествия, наложили жгут и остановили кровотечение.

Скорая госпитализировала мужчину в больницу в трезвому состоянии.

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