Вінницькі патрульні врятували життя чоловікові, який хотів накласти на себе руки
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 16 січня. УНН. Інспектори патрульної поліції врятували пенсіонера, який порізав собі вени через сварку з дружиною. Про це УНН-Центр повідомили у патрульній поліції Вінниці.
“Невідома особа намагається пошкодити майно західного автовокзалу, потребуємо допомоги поліції,” — такий виклик отримали патрульні поліцейські в ніч з 13-го на 14-те січня близько опівночі.
Прибувши на місце події, інспектори не побачили нікого, хто б намагався завдати матеріальних збитків майну автовокзалу. Натомість помітили чоловіка поважного віку, який сидів на лавці. В очі патрульним кинулось те, що з його руки струменем текла кров.
Один з полісменів швидко дістався службового автомобіля, взяв аптечку і вже за якусь мить знову був біля чоловіка. Патрульні викликали для нього швидку допомогу, а поки та їхала до місця події, наклали джгут та зупинили кровотечу.
Швидка госпіталізувала чоловіка до лікарні у притомному стані.