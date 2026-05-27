Вымогательство 2 млн грн у прифронтового бизнеса: еще один налоговик получил подозрение

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Инспектору налоговой Сумщины объявили подозрение за участие в схеме на 2 млн грн. Он помогал начальнице вымогать деньги у бизнеса за успешную проверку.

Вымогательство 2 млн грн у прифронтового бизнеса: еще один налоговик получил подозрение

НАБУ и САП сообщили о подозрении участнику коррупционной схемы, организованной начальницей одного из управлений Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области. Речь идет о ее подчиненном — главном государственном инспекторе по налоговому аудиту, передает УНН со ссылкой на НАБУ.

Детали

По данным следствия, чиновница требовала от представителя частного общества, осуществляющего деятельность на прифронтовой территории, 2 млн грн. Взамен обещала успешное прохождение проверки и несоздание искусственных препятствий в его хозяйственной деятельности.

Подозреваемый, прибегая к мерам конспирации, организовывал встречи между представителем бизнеса и начальницей, а также проводил проверку, за "успешные" результаты которой и требовали взятку.

Действия пособника квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Чиновнице о подозрении сообщили в марте этого года.

Следствие продолжается, устанавливается возможная причастность к преступлению других лиц.

Напомним

Правоохранители разоблачили начальницу одного из управлений Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области на вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

По данным следствия, чиновница по предварительному сговору требовала от представителя частного общества на прифронтовой территории 2 млн гривен. За это обещала успешное прохождение проверки и несоздание искусственных препятствий в его хозяйственной деятельности.

После получения 1,5 млн гривен служащую задержали и сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

