Изъятие Шахова помогло "Заре" получить разгромный выигрыш в Лиге Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. "Заря" вышла уверенным победителем из противостояния 4 тура групповой стадии Лиги чемпионов, передает УНН.
Все главные события матча произошли после перерыва. В дебюте ее украинский полузащитник “АЕК” Евгений Шахов получил вторую желтую карточку и покинул клуб в меньшинстве. Этим сполна воспользовались гости.
На 61 минуте Артем Громов воспользовался ошибкой выходом вратаря и со второй попытки забил гол. Далее Кабаев ударом с границы штрафной поразил дальний угол ворот греков (71), а точку поставил Владлен Юрченко, который реализовал пенальти — 0:3.
Примечательно, что украинский защитник “АЕК” Дмитрий Чигринский провел на поле полный поединок.
Добавим, команды сравнялись 0 имеют по 3 очка. На 4 они отстают от “Браги”.