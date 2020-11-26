Вилучення Шахова допомогло "Зорі" здобути розгромний виграш у Лізі Європи

Всі головні події матчу відбулися після перерви. У дебюті її український півзахисник “АЕКа” Євген Шахов отримав другу жовту картку та залишив клуб у меншості. Цим сповна скористалися гості.

На 61 хвилині Артем Громов скористався хибним виходом воротаря та з другої спроби забив гол. Далі Кабаєв ударом з межі штрафної поцілив у дальній кут воріт греків (71), а крапку поставив Владлен Юрченко, який реалізував пенальті — 0:3.

Примітно, що український захисник “АЕКу” Дмитро Чигринський провів на полі повний поєдинок.

Додамо, команди зрівнялися 0 мають по 3 очки. На 4 вони відстають від "Браги".