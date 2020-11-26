Вилучення Шахова допомогло "Зорі" здобути розгромний виграш у Лізі Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. "Зоря" вийшла впевненим переможцем із протистоянням 4 туру групової стадії Ліги чемпіонів, передає УНН.
Всі головні події матчу відбулися після перерви. У дебюті її український півзахисник “АЕКа” Євген Шахов отримав другу жовту картку та залишив клуб у меншості. Цим сповна скористалися гості.
На 61 хвилині Артем Громов скористався хибним виходом воротаря та з другої спроби забив гол. Далі Кабаєв ударом з межі штрафної поцілив у дальній кут воріт греків (71), а крапку поставив Владлен Юрченко, який реалізував пенальті — 0:3.
Примітно, що український захисник “АЕКу” Дмитро Чигринський провів на полі повний поєдинок.
Додамо, команди зрівнялися 0 мають по 3 очки. На 4 вони відстають від "Браги".