Похитителя авто в Донецкой области нашли с помощью окурка
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 7 января. УНН. В Курахово полицейские нашли угонщика автомобиля с помощью окурка сигареты. Об этом корреспонденту УНН сообщает ГУНП Донецкой области.
Так, 2 января молодая пара обратилась в полицию с заявлением об угоне автомобиля. В тот же день правоохранители нашли машину, а через несколько дней задержали похитителя. Установить личность злоумышленника сотрудники криминальной полиции сумели лишь по одной детали - окурку сигареты производства РФ, найденному в салоне транспортного средства.
Житель Курахово Марьинского района рассказал полицейским, что 1 января они с женой оставили свой автомобиль Skoda Octavia у подъезда и пошли отдыхать. А утром заметили пустое место. Исчезли также документы и мобильный телефон.
Сотрудники Марьинского отделения полиции сразу начали поиски. Вечером того же дня похожую машину заметили у Кураховского храма. Транспортное средство было закрыто, а внутри находилась сигарета российского производства.
Этот факт привел правоохранителей на подозрения, оставалась самая трудоемкая работа - проверить всех, кто приехал с РФ, получал оттуда посылки и их знакомых. Была также возможность, что подозреваемый прибыл из оккупированной территории. На поиски ушло несколько дней.
Правоохранители обошли территорию, опросили местных жителей и определили круг подозреваемых. Эта информация помогла опытным оперативникам разыскать похитителя.
Им оказался 33-летний житель Курахово, который действительно месяц назад вернулся с РФ. Злоумышленник был задержан по месту жительства.
В квартире находился похищенный телефон, а документы на автомобиль он спрятал возле гаражей. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел в подъезде открытую дверь. Проник в чужое помещение и, пока все спали, похитил ключи от машины и имущество. Покатавшись, похититель бросил авто и ушел праздновать дальше.
Все имущество и транспортное средство было возвращено владельцу.
По этому факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.1 ст.289 "Незаконное завладение транспортным средством" Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 5 лет лишения свободы.
Напомним, в ноябре полиция Ровно с помощью квадрокоптера и самолета задержала похитителей элитных авто.