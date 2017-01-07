Викрадача авто на Донеччині знайшли за допомогою недопалку
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 7 січня. УНН. У Кураховому поліцейські знайшли викрадача автомобіля за допомогою недопалку сигарети. Про це кореспонденту УНН повідомляє ГУНП Донецької області.
Так, 2 січня молода пара звернулася в поліцію із заявою про викрадення автомобіля. У той же день правоохоронці знайшли машину, а через кілька днів затримали викрадача. Встановити особу зловмисника співробітники кримінальної поліції зуміли лише по одній деталі — недопалку сигарети виробництва РФ, знайденому в салоні транспортного засобу.
Житель м.Курахове Мар’їнського району розповів поліцейським, що 1 січня вони з дружиною залишили свій автомобіль Skoda Octavia біля під’їзду і пішли відпочивати. А вранці помітили порожнє місце. Зникли також документи і мобільний телефон.
Співробітники Мар’їнського відділення поліції відразу почали пошуки. Увечері того ж дня схожу машину помітили біля Курахівського храму. Транспортний засіб було закрито, а всередині знаходилася сигарета російського виробництва.
Цей факт навів правоохоронців на підозри, залишалася найбільш трудомістка робота — перевірити всіх, хто приїхав з РФ, отримував звідти посилки та їхніх знайомих. Була також можливість, що підозрюваний прибув з окупованої території. На пошуки пішло кілька днів.
Правоохоронці обійшли територію, опитали місцевих жителів і визначили коло підозрюваних. Ця інформація допомогла досвідченим оперативникам розшукати викрадача.
Ним виявився 33-річний житель Курахового, який дійсно місяць тому повернувся з РФ. Зловмисник був затриманий за місцем проживання.
У квартирі знаходився викрадений телефон, а документи на автомобіль він сховав біля гаражів. Підозрюваний, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, побачив у під’їзді відчинені двері. Проник до чужого помешкання та, поки всі спали, викрав ключі від машини і майно. Покатавшись, викрадач кинув авто і пішов святкувати далі.
Все майно і транспортний засіб було повернуто власнику.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.289 “Незаконне заволодіння транспортним засобом” Кримінального кодексу України, за що передбачено до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, в листопаді поліція Рівного за допомогою квадрокоптера і літака затримала викрадачів елітних авто.