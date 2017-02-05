Преподавателя из Бельгии приговорили к смертной казни в Иране
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Иране профессора медицины катастроф Брюссельского университета Ахмадреза Джалали осудили за шпионаж к смертной казни, передает УНН со ссылкой на RTBF.
В свою очередь ректор университета Каролина Паульс, работником которого выступает осужденный, заявила, что он выполнял в Иране важную гуманитарную работу.
"Ученый, который выполнял важную гуманитарную работу, приговорен к смертной казни без публичного процесса. Это скандальное нарушение всемирного гуманитарного права, против которого мы должны реагировать решительным образом", - подчеркнула она.
В университете также сообщили, что у 45-летнего профессора нет права на адвоката.
По словам коллеги, А.Джалали не интересовался политикой.
Ходатайство об освобождении ученого подписали уже более 40 тыс. человек.
Сообщается, что А.Джалали уже три дня голодал и был вынужден подписать признание в преступлении.