Викладача з Бельгії засудили до смертної кари в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. В Ірані професора медицини катастроф Брюссельського університету Ахмадреза Джалалі засудили за шпигунство до смертної кари, передає УНН з посиланням на RTBF.
У свою чергу ректор університету Кароліна Паульс, працівником якого виступає засуджений, заявила, що він виконував в Ірані важливу гуманітарну роботу.
“Вчений, який виконував важливу гуманітарну роботу, засуджений до смертної кари без публічного процесу. Це скандальне порушення всесвітнього гуманітарного права, проти якого ми повинні реагувати рішучим чином”, — підкреслила вона.
В університеті також повідомили, що у 45-річного професора немає права на адвоката.
За словами колеги, А.Джалалі не цікавився політикою.
Клопотання щодо звільнення вченого підписали вже більше 40 тис. осіб.
Повідомляється, що А.Джалалі вже три дні голодував і був змушений підписати зізнання у злочині.