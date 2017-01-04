Изгнанный из Крыма фестиваль KaZantip перенесли во Вьетнам - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. На вьетнамском острове Фукуок проходит фестиваль Epizode - преемник крымского KaZantip . Об этом сообщает Крим.Реалии , передает УНН.
Как отмечается, на фестивальной территории находится около тысячи человек. Основная часть посетителей приехала из России. Некоторые участники привезли с собой "желтые чемоданы" - главный атрибут KaZantip , при наличии которого можно бесплатно получить входной билет, пишет издание.
Согласно сообщению, на территории фестиваля - три танцпола. Дискотеки на KaZantip проходят круглосуточно. Днем проводятся хэппининги. 4 января состоялась акция Holiday, во время которой участники фестиваля посыпали друг друга краской на пляже.
Охрану и контроль за фестивалем обеспечивает полиция Вьетнама.
Epizode стартовал 31 декабря и, по планам организаторов, продлится до 14 января.
С 1993 до 2013 года фестиваль электронной музыки KaZantip проводился в Крыму: сначала в Щелкино, а затем - в селе Поповка.
В 2014 году организаторы фестиваля провели его в Грузии, где это вызвало протесты Грузинской православной церкви. В феврале 2015 года KaZantip попытались организовать в Камбодже, но там его запретили местные власти.
Летом 2015 года KaZantip под новым названием "Befooz" был запланирован в Крыму. Но российские силовые и контролирующие органы помешали его проведения: отключили электричество, конфисковали генераторы и оцепили территорию ОМОНом. Однако, посетители "Befooz" оставались на территории с 31 июля до 16 августа.