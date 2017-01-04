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Вигнаний з Криму фестиваль KaZantip перенесли у В'єтнам - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. На в'єтнамському острові Фукуок проходить фестиваль Epizode - наступник кримського KaZantip'у. Про це повідомляє Крим.Реалії, передає УНН.

Як зазначається, на фестивальній території перебуває близько тисячі людей. Основна частина відвідувачів приїхала з Росії. Деякі учасники привезли з собою "жовті валізи" - головний атрибут KaZantip'у, при наявності якого можна безплатно отримати вхідний квиток, пише видання.

За повідомленням, на території фестивалю - три танцполи. Дискотеки на KaZantip'і проходять цілодобово. Удень проводяться хеппінінг. 4 січня відбулася акція Holiday, під час якої учасники фестивалю посипали один одного фарбою на пляжі.

Охорону і контроль за фестивалем забезпечує поліція В'єтнаму.

Epizode стартував 31 грудня і, за планами організаторів, триватиме до 14 січня.

З 1993 до 2013 року фестиваль електронної музики KaZantip проводився в Криму: спочатку в Щолкіно, а потім - в селі Поповка.

У 2014 році організатори фестивалю провели його в Грузії, де це викликало протести Грузинської православної церкви. У лютому 2015 року KaZantip спробували організувати в Камбоджі, але там його заборонили місцева влада.

Влітку 2015 року KaZantip під новою назвою "Befooz" був запланований в Криму. Але російські силові та контролюючі органи перешкодили його проведення: відключили електрику, конфіскували генератори і оточили територію ОМОНом. Проте, відвідувачі "Befooz" залишалися на території з 31 липня до 16 серпня.

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