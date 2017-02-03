Отношения между ЕС и США являются главным политическим приоритетом - Д.Туск
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Глава Европейского Совета Дональд Туск назвал отношения между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки главным политическим приоритетом, передает УНН со ссылкой на AFP.
"Отношения ЕС-США являются "наибольшим политическим приоритетом", - заявил Д.Туск.
Напомним, Президент Франции Франсуа Олланд назвал "неприемлемым" давление, осуществляемое Д.Трампом на Европейский Союз.
Как сообщал УНН, глава Европейского Совета Дональд Туск считает, что "заявления новой американской администрации" делают будущее Европы "крайне непредсказуемым".