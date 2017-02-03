Відносини між ЄС і США є найбільшим політичним пріоритетом – Д.Туск
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Голова Європейської Ради Дональд Туск назвав відносини між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки найвищим політичним пріоритетом, передає УНН з посиланням на AFP.
“Відносини ЄС-США є “вищим політичним пріоритетом”, — заявив Д.Туск.
Нагадаємо, Президент Франції Франсуа Олланд назвав “неприйнятним” тиск, який здійснює Д.Трампа на Європейський Союз.
Як повідомляв УНН, голова Європейської Ради Дональд Туск вважає, що “заяви нової американської адміністрації” роблять майбутнє Європи “вкрай непередбачуваним”.