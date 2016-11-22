Отношения между Россией и Западом максимально милитаризуются - эксперт

"На самом деле уже такой вопрос, что идет гонка вооружений. Я считаю, что пока не гонка вооружений, а нарастание степени милитаризации отношений между Россией и Западом. Как далеко это может зайти? Думаю, до первого столкновения. Первое столкновение покажет реальные намерения сторон. Это и показывает, кто заинтересован в нагнетании такой обстановки, то есть, какие корабли, самолеты идут на сближение - российские или европейские. И это уже не первый раз", - отметил эксперт.

"Здесь понятны намерения Кремля довести эти отношения до точки кипения - это когда нарастает хаос, степень неопределенности. А в этой неопределенности имеет преимущество тот, кто имеет свою стратегию. У Запада по отношению к России никакой стратегии нет, зато есть стратегия в России ", - добавил он.