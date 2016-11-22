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Відносини між Росією та Заходом максимально мілітаризуються - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Заходу по відношенню до Росії ніякої стратегії немає, зате є стратегія у Росії по відношенню до Заходу. Про це в ефірі “5 каналу” заявив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський, передає УНН.

Відносини між Росією та Заходом максимально мілітаризуються - експерт

“Насправді вже було таке питання, що йде гонка озброєнь. Я вважаю, що поки не гонка озброєнь, а наростання ступеня мілітаризації відносин між Росією і Заходом. Як далеко це може зайти? Думаю, до першого зіткнення. Перше зіткнення покаже реальні наміри сторін. Це й показує, хто зацікавлений в нагнітанні такої обстановки, тобто, які кораблі, літаки йдуть на зближення — російські чи європейські. І це вже не вперше,” — зазначив експерт.

“Тут зрозумілі наміри Кремля довести ці відносини до точки кипіння — це коли наростає хаос, ступінь невизначеності. А в цій невизначеності має перевагу той, хто має свою стратегію. У Заходу по відношенню до Росії ніякої стратегії немає, зате є стратегія у Росії”, — додав він.

Українські Національні Новини

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