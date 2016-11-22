Відносини між Росією та Заходом максимально мілітаризуються - експерт

“Насправді вже було таке питання, що йде гонка озброєнь. Я вважаю, що поки не гонка озброєнь, а наростання ступеня мілітаризації відносин між Росією і Заходом. Як далеко це може зайти? Думаю, до першого зіткнення. Перше зіткнення покаже реальні наміри сторін. Це й показує, хто зацікавлений в нагнітанні такої обстановки, тобто, які кораблі, літаки йдуть на зближення — російські чи європейські. І це вже не вперше,” — зазначив експерт.

“Тут зрозумілі наміри Кремля довести ці відносини до точки кипіння — це коли наростає хаос, ступінь невизначеності. А в цій невизначеності має перевагу той, хто має свою стратегію. У Заходу по відношенню до Росії ніякої стратегії немає, зате є стратегія у Росії”, — додав він.