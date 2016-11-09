Состоялся допремьерный показ украинского фильма "Гнездо горлицы"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В одном из киевских кинотеатров прошел допремьерный показ фильма, который является обладателем премии "Золотой Дюк" Одесского кинофестиваля 2016 года, передает корреспондент УНН.
Как сообщил один из режиссеров фильма Тарас Ткаченко, фильм рассказывает о трудностях, с которыми сталкиваются наши работники в других странах. По замыслу съемочной группы, фильм не должен лишить желания украинцев ехать в страны Европы на заработки, но побуждать еще раз подумать, стоит ли это делать.
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"Лента имеет целью побудить зрителя подумать, стоит ли то, что можно получить там, того, что можно потерять здесь, дома", - сказал режиссер фильма Тарас Ткаченко.
Напомним, премьера фильма в Украине состоится завтра, 10 ноября, в более чем 100 кинотеатрах страны.