Состоялся допремьерный показ украинского фильма "Гнездо горлицы"

Как сообщил один из режиссеров фильма Тарас Ткаченко, фильм рассказывает о трудностях, с которыми сталкиваются наши работники в других странах. По замыслу съемочной группы, фильм не должен лишить желания украинцев ехать в страны Европы на заработки, но побуждать еще раз подумать, стоит ли это делать.

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"Лента имеет целью побудить зрителя подумать, стоит ли то, что можно получить там, того, что можно потерять здесь, дома", - сказал режиссер фильма Тарас Ткаченко.

Напомним, премьера фильма в Украине состоится завтра, 10 ноября, в более чем 100 кинотеатрах страны.