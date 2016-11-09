Відбувся допрем'єрний показ українського фільму "Гніздо горлиці"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. В одному з київських кінотеатрів пройшов допрем’єрний показ фільму, котрий є володарем премії "Золотий Дюк" Одеського кінофестивалю 2016 року, передає кореспондент УНН.
Як повідомив один з режисерів фільму Тарас Ткаченко, фільм розповідає про труднощі, з якими стикаються наші заробітчани в інших країнах. За задумом знімальної групи, фільм не повинен відвернути бажання українців їхати в країни Європи на заробітки, але спонукатиме ще раз подумати, чи варто це робити.
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"Стрічка має на меті спонукати глядача подумати, чи варте те, що можна отримати там, того, що можна втратити тут, вдома", - сказав режисер фільму Тарас Ткаченко.
Нагадаємо, прем’єра фільму в Україні відбудеться завтра, 10 листопада, в понад 100 кінотеатрах країни.