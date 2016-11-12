Состоялась встреча посла Украины в Норвегии с министром иностранных дел Б.Бренде
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Посол Украины в Королевстве Норвегия Вячеслав Яцюк провел встречу с Министром иностранных дел Норвегии Борге Бренде, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Отмечается, что посол Украины выразил благодарность за твердую позицию Норвегии по обусловленности международных санкций против России выполнением Минских договоренностей и полным восстановлением территориальной целостности Украины.
Так, Б.Бренде дал высокую оценку результатам официального визита Президента Украины Петра Порошенко в Норвегию, который состоялся 18 октября и способствовал выведению украинско-норвежского партнерства на качественно новый уровень.
Особое внимание во время встречи было уделено обеспечению надлежащей реализации договоренностей, достигнутых в рамках визита Президента Украины, и поддержания новой динамики в двусторонних отношениях.
Б.Бренде подтвердил настрой Норвегии продолжать оказывать поддержку для целей внутренних реформ в нашем государстве, с особым упором на реформе судебной системы, антикоррупционных мероприятиях, повышении эффективности государственного управления.
"Эффективность внутренних преобразований является лучшей стратегией для успешного преодоления украинским государством нынешних непростых испытаний", - отметил он.
Б.Бренде пообещал уделить должное внимание проблематике Украины во время председательства Норвегии в Совете Министров Северных стран в 2017 году.