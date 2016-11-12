Відбулася зустріч посла України в Норвегії з міністром закордонних справ Б.Бренде
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Посол України у Королівстві Норвегія Вячеслав Яцюк провів зустріч з Міністром закордонних справ Норвегії Борге Бренде, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.
Зазначається, що посол України висловив вдячність за тверду позицію Норвегії щодо обумовленості міжнародних санкцій проти Росії виконанням Мінських домовленостей та повним відновленням територіальної цілісності України.
Так, Б.Бренде дав високу оцінку результатам офіційного візиту Президента України Петра Порошенка у Норвегію, що відбувся 18 жовтня і сприяв виведенню українсько-норвезького партнерства на якісно новий рівень.
Особлива увага під час зустрічі була приділена забезпеченню належної реалізації домовленостей, досягнутих у рамках візиту Президента України, та підтримання нової динаміки у двосторонніх відносинах.
Б.Бренде підтвердив налаштованість Норвегії продовжувати надавати підтримку для цілей внутрішніх реформ у нашій державі, з особливим наголосом на реформі судової системи, антикорупційних заходах, підвищенні ефективності державного управління.
“Ефективність внутрішніх перетворень є найкращою стратегією для успішного подолання Українською державою нинішніх непростих випробувань,” — наголосив він.
Б.Бренде пообіцяв приділити належну увагу проблематиці України під час головування Норвегії у Раді Міністрів Північних країн у 2017 році.