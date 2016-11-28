Расходы на зарплаты и обеспечения военных в следующем году вырастут на 10% - Кабмин

"В следующем году на нужды обороны и безопасности будет направлено более 5% ВВП Украины. Расходы общего фонда бюджета в этой области вырастут на 10% и составят более 111 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Как отмечается, особое внимание социальной защите военнослужащих.

"Финансирование зарплат и денежного довольствия военнослужащих будет увеличено на 10% и составит 65,5 млрд. гривен. Это почти в три раза больше чем в 2014 году", - говорится в сообщении.