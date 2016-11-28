Видатки на зарплати і забезпечення військових наступного року зростуть на 10% - Кабмін
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Фінансування зарплат та грошового забезпечення українських військовослужбовців наступного року буде збільшено на 10% і становитиме 65,5 мільярда гривень. Про це йдеться у повідомленні Кабінету міністрів у Facebook, передає УНН.
"Наступного року на потреби оборони та безпеки буде спрямовано більше 5% ВВП України. Видатки загального фонду бюджету в цій галузі зростуть на 10% й складуть більше 111 мільярдів гривень", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, особлива увага соціальному захисту військовослужбовців.
"Фінансування зарплат та грошового забезпечення військових буде збільшено на 10% й складе 65,5 мільярдів гривень. Це майже в три рази більше ніж в 2014 році", - сказано у повідомленні.