Видатки на зарплати і забезпечення військових наступного року зростуть на 10% - Кабмін

"Наступного року на потреби оборони та безпеки буде спрямовано більше 5% ВВП України. Видатки загального фонду бюджету в цій галузі зростуть на 10% й складуть більше 111 мільярдів гривень", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, особлива увага соціальному захисту військовослужбовців.

"Фінансування зарплат та грошового забезпечення військових буде збільшено на 10% й складе 65,5 мільярдів гривень. Це майже в три рази більше ніж в 2014 році", - сказано у повідомленні.