От взрыва гранаты в Винницкой области погиб парень и пострадали две девушки

Как сообщили в полиции, к парню в гости зашли знакомые и во время разговора хозяин решил удивить гостей. Парень хотел продемонстрировать им гранату. Но во время того, как он доставал ее из стола, опасный предмет сдетонировал в его руках.

"От полученных телесных повреждений юноша погиб на месте происшествия. Кроме того, пострадали две девушки, которые находились в квартире: осколочные ранения обеих ног получила 28-летняя жительница Крыжополя и контузию 20-летняя девушка", - сообщили правоохранители.

По предварительной информации, в руках погибшего сдетонировала граната РГД-5.

Следователи открыли уголовное производство по ст.115 УК Украины. Продолжается следствие.

Как сообщал УНН, в Запорожье мужчина бросил гранату в магазин.