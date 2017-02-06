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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Від вибуху гранати на Вінниччині загинув хлопець та постраждали дві дівчини

Київ • УНН

 • 6898 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. У Крижополі від вибуху гранати загинув 23-річний хлопець та ще двоє дівчат постраждали. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Вінницької області.

Від вибуху гранати на Вінниччині загинув хлопець та постраждали дві дівчини

Як повідомили у поліції, до хлопця в гості зайшли знайомі і під час розмови господар вирішив здивувати гостей. Хлопець хотів продемонструвати їм гранату. Але під час того, як він діставав її зі столу, небезпечний предмет здетонував в його руках.

“Від отриманих тілесних ушкоджень юнак загинув на місці події. Крім того, постраждали дві дівчини, які перебували в квартирі: скалкові поранення обох ніг отримала 28-річна мешканка Крижополя та контузію 20-річна дівчина”, — повідомили правоохоронці.

За попередньою інформацією, в руках загиблого здетонувала граната РГД-5.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст.115 КК України. Триває слідство.

Як повідомляв УНН, на Запоріжжі чоловік кинув гранату до магазину.

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