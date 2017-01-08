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12 марта, 19:49 • 110411 просмотра

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12 марта, 15:33 • 144429 просмотра

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12 марта, 08:46 • 116153 просмотра

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11 марта, 18:08 • 140580 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144775 просмотра

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Из-за нападения трех овчарок в Херсонской области погиб человек

Из-за нападения трех овчарок в Херсонской области погиб человек

Киев • УНН

 • 8278 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 8 января. УНН. В Херсонской области из-за нападения овчарок погиб человек. Об этом УНН сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы облгосадминистрации.

Трагедия произошла 7 января в  г.Голая Пристань.

"После нападения собак (3 овчарки) во дворе по ул.Комсомольская, 89 А обнаружено тело мужчины 1973 г.р.", - говорится в сообщении.

Тело напралено на судмедэкспертизу. Ведется следствие.

Напомним, на Рождество в Киевской области мужчина погиб от нападения четырех собак .

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