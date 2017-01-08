Из-за нападения трех овчарок в Херсонской области погиб человек
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 8 января. УНН. В Херсонской области из-за нападения овчарок погиб человек. Об этом УНН сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы облгосадминистрации.
Трагедия произошла 7 января в г.Голая Пристань.
"После нападения собак (3 овчарки) во дворе по ул.Комсомольская, 89 А обнаружено тело мужчины 1973 г.р.", - говорится в сообщении.
Тело напралено на судмедэкспертизу. Ведется следствие.
Напомним, на Рождество в Киевской области мужчина погиб от нападения четырех собак .