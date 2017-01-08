Від нападу трьох вівчарок на Херсонщині загинув чоловік
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 8 січня. УНН. На Херсонщині від нападу вівчарок загинув чоловік. Про це УНН повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації.
Трагедія сталась 7 січня у м.Гола Пристань.
“Від нападу собак (3 вівчарки) на подвір’ї по вул.Комсомольська, 89 А виявлено тіло чоловіка 1973 р.н.” — йдеться у повідомленні.
Тіло напралено на судмедекспертизу. Ведеться слідство.
Нагадаємо, на Різдво на Київщині чоловік загинув від нападу чотирьох собак.