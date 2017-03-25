Взрывы в Балаклее продолжаются с интенсивностью 1 взрыв в 5 минут - ГСЧС

"По состоянию на 20 ч. 24 марта на технической территории военного арсенала в пгт. Балаклея Харьковской области наблюдаются взрывы разной интенсивности (примерно 1 взрыв в 5 минут) ", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что по информации Минздрава ранены 2 человека и 1 человек погиб.

Газоснабжение в городе Балаклея отключено. Временно приостановлено движение транспорта по железнодорожной станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту чрезвычайной ситуации районах запрещено движение автомобильного транспорта.