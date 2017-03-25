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Вибухи в Балаклії тривають з інтенсивністю 1 вибух на 5 хвилин - ДСНС

Вибухи в Балаклії тривають з інтенсивністю 1 вибух на 5 хвилин - ДСНС

Київ • УНН

 • 9363 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. На території військового арсеналу в Балаклії Харківської області станом на 20:00 тривають вибухи різної інтенсивності (приблизно один вибух в 5 хвилин), передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.

“Станом на 20 год. 24 березня на технічній території військового арсеналу у м. Балаклія Харківської області спостерігаються вибухи з різною інтенсивністю (приблизно 1 вибух на 5 хвилин)”, — йдеться в повідомленні.

У повідомленні зазначено, що за інформацією МОЗ поранено 2 особи та 1 особа загинула.

Газопостачання у місті Балаклія відключено. Тимчасово призупинено рух транспорту по залізничній станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця надзвичайної ситуації районах заборонено рух автомобільного транспорту.

 

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