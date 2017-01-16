Верховный суд Египта решил не отдавать Саудовской Аравии два острова
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Верховный суд Египта постановил не передавать Саудовской Аравии острова Тиран и Санафир в акватории Красного моря, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
"Суд постановил, что острова Тиран и Санафир являются территорией Египта", - сказал судья Ахмед Шазле, который зачитал соответствующее постановление.
В апреле 2016 г. президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси и король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз подписали договор о передаче королевству островов Санафир и Тиран.
В июне 2016 года суд Египта отменил решение правительства о передаче островов.
Верховный суд своим постановлением отклонил апелляцию правительства.