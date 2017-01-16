Верховний суд Єгипту вирішив не віддавати Саудівській Аравії два острови
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Верховний суд Єгипту ухвалив не передавати Саудівській Аравії острови Тиран і Санафір в акваторії Червоного моря, передає УНН з посиланням на Anadolu.
"Суд постановив, що острови Тиран і Санафір є територією Єгипту", - сказав суддя Ахмед Шазле, який зачитав відповідну постанову.
У квітні 2016 року президент Єгипту Абдельфаттах ас-Сісі і король Саудівської Аравії Салман бін Абдул-Азіз підписали договір про передачу королівству островів Санафір і Тиран.
У червні 2016 року суд Єгипту скасував рішення уряду про передачу островів.
Верховний суд своєю постановою відхилив апеляцію уряду.