Верховний суд Єгипту вирішив не віддавати Саудівській Аравії два острови

"Суд постановив, що острови Тиран і Санафір є територією Єгипту", - сказав суддя Ахмед Шазле, який зачитав відповідну постанову.

У квітні 2016 року президент Єгипту Абдельфаттах ас-Сісі і король Саудівської Аравії Салман бін Абдул-Азіз підписали договір про передачу королівству островів Санафір і Тиран.

У червні 2016 року суд Єгипту скасував рішення уряду про передачу островів.

Верховний суд своєю постановою відхилив апеляцію уряду.