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Верховний суд Єгипту вирішив не віддавати Саудівській Аравії два острови

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Верховний суд Єгипту ухвалив не передавати Саудівській Аравії острови Тиран і Санафір в акваторії Червоного моря, передає УНН з посиланням на Anadolu.

"Суд постановив, що острови Тиран і Санафір є територією Єгипту", - сказав суддя Ахмед Шазле, який зачитав відповідну постанову.

У квітні 2016 року президент Єгипту Абдельфаттах ас-Сісі і король Саудівської Аравії Салман бін Абдул-Азіз підписали договір про передачу королівству островів Санафір і Тиран.

У червні 2016 року суд Єгипту скасував рішення уряду про передачу островів.

Верховний суд своєю постановою відхилив апеляцію уряду.

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