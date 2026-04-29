Венгрия требует разблокирования миллиардов евро помощи ЕС в ходе переговоров в Брюсселе

Новоизбранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время первого визита в Брюссель после победы на выборах настаивает на скорейшем восстановлении доступа к замороженным средствам Евросоюза. Речь идет о миллиардах евро помощи, заблокированной из-за нарушений принципов верховенства права. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

В среду Мадьяр проводит переговоры с руководством Еврокомиссии, в частности с ее президентом Урсулой фон дер Ляйен, а также с президентом Европейского совета Антониу Коштой. По данным источников, стороны демонстрируют политическую готовность к компромиссу после длительного конфликта с предыдущим правительством Виктора Орбана.

Европейский Союз требует от Будапешта выполнения 27 условий, связанных с реформами и борьбой с коррупцией, прежде чем разблокировать более $20 млрд помощи. Часть этих требований новое правительство может выполнить быстро благодаря парламентскому большинству.

Мадьяр встретится с фон дер Ляйен для разблокирования миллиардов евро

В то же время ситуация осложняется тем, что около 10 млрд евро из фонда восстановления после пандемии могут быть потеряны уже после августа, если Венгрия не подаст готовые проекты. В Еврокомиссии рассматривают варианты пересмотра финансирования, в частности смещение акцента с кредитов на гранты или перенос проектов в другие программы.

Переговоры также проходят на фоне вопроса членства Украины в ЕС. В Брюсселе ожидают, что новое правительство Венгрии может пересмотреть позицию относительно блокирования переговоров о вступлении Украины.

Мадьяр предложил Зеленскому встречу в Берегово и призвал расширить права венгров Закарпатья