Венгрия требует разблокирования миллиардов евро помощи ЕС в ходе переговоров в Брюсселе
Киев • УНН
Петер Мадьяр обсуждает в Брюсселе разблокирование 20 миллиардов евро помощи. Для получения средств Венгрия должна выполнить 27 условий по проведению реформ.
Новоизбранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время первого визита в Брюссель после победы на выборах настаивает на скорейшем восстановлении доступа к замороженным средствам Евросоюза. Речь идет о миллиардах евро помощи, заблокированной из-за нарушений принципов верховенства права. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
В среду Мадьяр проводит переговоры с руководством Еврокомиссии, в частности с ее президентом Урсулой фон дер Ляйен, а также с президентом Европейского совета Антониу Коштой. По данным источников, стороны демонстрируют политическую готовность к компромиссу после длительного конфликта с предыдущим правительством Виктора Орбана.
ЕС выдвигает условия и ограничивает сроки
Европейский Союз требует от Будапешта выполнения 27 условий, связанных с реформами и борьбой с коррупцией, прежде чем разблокировать более $20 млрд помощи. Часть этих требований новое правительство может выполнить быстро благодаря парламентскому большинству.
В то же время ситуация осложняется тем, что около 10 млрд евро из фонда восстановления после пандемии могут быть потеряны уже после августа, если Венгрия не подаст готовые проекты. В Еврокомиссии рассматривают варианты пересмотра финансирования, в частности смещение акцента с кредитов на гранты или перенос проектов в другие программы.
Переговоры также проходят на фоне вопроса членства Украины в ЕС. В Брюсселе ожидают, что новое правительство Венгрии может пересмотреть позицию относительно блокирования переговоров о вступлении Украины.
