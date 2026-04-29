Венгрия требует разблокирования миллиардов евро помощи ЕС в ходе переговоров в Брюсселе

Эксклюзив
05:40 • 454 просмотра
После 30 не поздно — директор Перинатального центра Говсеев об оптимальном возрасте для рождения ребенка
Эксклюзив
28 апреля, 15:59 • 15352 просмотра
Сплошная линия обороны до Сум не означает наступление на Киев – эксперт объяснил угрозы с севера
28 апреля, 13:16 • 39069 просмотра
В Офисе Генпрокурора заявили, что используют все возможности для привлечения археолога Бутягина к ответственности
Эксклюзив
28 апреля, 11:37 • 61126 просмотра
Токсичные выбросы и загрязнение воды - что происходит после утечки нефти в российском туапсе
28 апреля, 10:45 • 40992 просмотра
Парламент вслед за военным положением одобрил продление мобилизации
Эксклюзив
28 апреля, 10:19 • 61237 просмотра
Объединение ради выживания: директор Перинатального центра Киева Дмитрий Говсеев — о медицинской реформе, конкуренции и главном в работе роддома
Эксклюзив
28 апреля, 10:10 • 50739 просмотра
Что имеет значение для суда в делах о медицинской халатности — объясняет экспертPhoto
28 апреля, 09:42 • 15272 просмотра
Украина готовит санкции за перевозку украденного россией зерна в Израиль - Зеленский
Эксклюзив
27 апреля, 18:35 • 25108 просмотра
Рада создает рабочую группу для согласования законопроектов о гражданском оружии с нормами ЕС - что предусматривается
Эксклюзив
27 апреля, 15:38 • 40547 просмотра
Загрязнение Черного моря маслом — эколог объяснил последствия удара РФ по портовой инфраструктуре
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Крыму под массированной атакой дронов оказались аэродромы рф, звучат взрывы в нескольких районах28 апреля, 21:12 • 6868 просмотра
В Харькове зафиксировали серию ударов дронов по инфраструктуре и жилым районам28 апреля, 21:35 • 6330 просмотра
Свириденко на саммите в Хорватии предложила интеграцию Украины в архитектуру безопасности Европы и новые инфраструктурные проектыPhoto28 апреля, 23:30 • 2242 просмотра
Генштаб сообщил о 1180 ликвидированных россиянах за сутки и существенных потерях техникиPhoto04:00 • 10190 просмотра
Ночные удары по Крыму повредили подстанцию и вероятные позиции военных РФ04:35 • 2680 просмотра
публикации
Токсичные выбросы и загрязнение воды - что происходит после утечки нефти в российском туапсе
Эксклюзив
28 апреля, 11:37 • 61126 просмотра
Объединение ради выживания: директор Перинатального центра Киева Дмитрий Говсеев — о медицинской реформе, конкуренции и главном в работе роддома
Эксклюзив
28 апреля, 10:19 • 61237 просмотра
Что имеет значение для суда в делах о медицинской халатности — объясняет экспертPhoto
Эксклюзив
28 апреля, 10:10 • 50739 просмотра
Главные праздники мая, которые нельзя пропустить28 апреля, 08:48 • 48390 просмотра
Нуждаются ли вьющиеся волосы в особом уходе28 апреля, 07:24 • 48891 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Карл III
Илон Маск
Юлия Свириденко
Скотт Бессент
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Крым
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026 - обнародован вид сцены в ВенеPhotoVideo28 апреля, 13:45 • 16819 просмотра
Тейлор Свифт регистрирует голос и изображение как торговую марку для защиты от дипфейков28 апреля, 01:30 • 25917 просмотра
Стайлза и Кравиц может охватить детская лихорадка, так как поп-звезда "очень хочет" ребенка - СМИPhoto27 апреля, 07:39 • 38699 просмотра
Пресс-секретарь Белого дома Ливитт объявила о декретном отпускеPhotoVideo25 апреля, 07:58 • 54030 просмотра
Баскетболист Вячеслав Кравцов станет главным героем нового сезона шоу "Холостяк"Video24 апреля, 14:36 • 52498 просмотра
Актуальное
Техника
Беспилотный летательный аппарат
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136

Венгрия требует разблокирования миллиардов евро помощи ЕС в ходе переговоров в Брюсселе

Киев • УНН

 • 1384 просмотра

Петер Мадьяр обсуждает в Брюсселе разблокирование 20 миллиардов евро помощи. Для получения средств Венгрия должна выполнить 27 условий по проведению реформ.

Венгрия требует разблокирования миллиардов евро помощи ЕС в ходе переговоров в Брюсселе
Фото: Bloomberg

Новоизбранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время первого визита в Брюссель после победы на выборах настаивает на скорейшем восстановлении доступа к замороженным средствам Евросоюза. Речь идет о миллиардах евро помощи, заблокированной из-за нарушений принципов верховенства права. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В среду Мадьяр проводит переговоры с руководством Еврокомиссии, в частности с ее президентом Урсулой фон дер Ляйен, а также с президентом Европейского совета Антониу Коштой. По данным источников, стороны демонстрируют политическую готовность к компромиссу после длительного конфликта с предыдущим правительством Виктора Орбана.

ЕС выдвигает условия и ограничивает сроки

Европейский Союз требует от Будапешта выполнения 27 условий, связанных с реформами и борьбой с коррупцией, прежде чем разблокировать более $20 млрд помощи. Часть этих требований новое правительство может выполнить быстро благодаря парламентскому большинству.

Мадьяр встретится с фон дер Ляйен для разблокирования миллиардов евро27.04.26, 12:59 • 3674 просмотра

В то же время ситуация осложняется тем, что около 10 млрд евро из фонда восстановления после пандемии могут быть потеряны уже после августа, если Венгрия не подаст готовые проекты. В Еврокомиссии рассматривают варианты пересмотра финансирования, в частности смещение акцента с кредитов на гранты или перенос проектов в другие программы.

Переговоры также проходят на фоне вопроса членства Украины в ЕС. В Брюсселе ожидают, что новое правительство Венгрии может пересмотреть позицию относительно блокирования переговоров о вступлении Украины.

Мадьяр предложил Зеленскому встречу в Берегово и призвал расширить права венгров Закарпатья28.04.26, 19:51 • 3056 просмотров

Степан Гафтко

