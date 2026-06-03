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Венгрия снимает двухлетнюю блокаду на возмещение странам ЕС за оружие Украине - Politico

Киев • УНН

 • 806 просмотра

Правительство Петера Мадьяра разблокировало 6,6 миллиарда евро на военную помощь Украине. Это часть стратегии нового премьера по улучшению отношений с ЕС.

Венгрия снимает двухлетнюю блокаду на возмещение странам ЕС за оружие Украине - Politico

Усилия нового венгерского правительства по потеплению отношений с Брюсселем могут разблокировать миллиарды возмещений за военную помощь Украине, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Кабинет премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра снял вето на частичное возмещение странам ЕС расходов на оружие, которое они направляют Киеву, отменив двухлетнюю блокаду, вызванную предыдущим правительством Виктора Орбана", - говорится в публикации.

Об изменении политики в понедельник объявил посол Венгрии в комитете по политике и безопасности, органе Совета ЕС, который контролирует политику безопасности и обороны, сообщил изданию чиновник, присутствовавший в зале в то время. Решение подтвердили еще пять дипломатов ЕС.

Европейский фонд мира (EPF) – это внебюджетный механизм финансирования ЕС, который возмещает странам около 40 процентов стоимости оружия, которое они направляют Украине из собственных запасов.

Поскольку решения по Европейскому фонду мира требуют единогласия среди государств-членов, Венгрия смогла заблокировать этот механизм через процесс принятия решений ЕС в сфере внешней политики.

Это создало задержку в возмещении более 40 миллиардов евро, что разозлило крупные страны-доноры, такие как Германия и Нидерланды. Это также заставило ЕС искать обходные пути, чтобы обеспечить продолжение поставок оружия и боеприпасов для Украины "в период максимальной опасности со стороны российских войск", пишет издание.

"Решение Будапешта снять свое вето в отношении EPF немедленно освобождает 6,6 миллиарда евро возмещения, и еще больше будет возмещено", - сказано в публикации.

Изменение позиции является частью более широких усилий Мадьяра по перезагрузке отношений с ЕС, НАТО и Украиной.

В пятницу Венгрия достигла соглашения с Еврокомиссией о разблокировании 16,4 миллиарда евро замороженных средств ЕС в ближайшие месяцы.

Венгрия начинает переговоры с Украиной относительно прав этнического венгерского меньшинства страны и прекратила свою оппозицию к кредиту ЕС в 90 миллиардов евро Украине. Страна также дала понять, что откажется от своей давней оппозиции к заявке Украины на членство в ЕС, указывает издание.

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Снятие вето в отношении EPF "станет положительным подкреплением для тех государств-членов, которые оказали большую поддержку Украине", сказал дипломат ЕС, пожелавший остаться анонимным. "Теперь они наконец получат определенное возмещение, что также сделает распределение бремени более равным", - отметил он.

Теперь, когда вето снято, странам придется определиться с новыми критериями использования средств, в частности с тем, должны ли возмещения возвращаться в бюджеты стран-членов или быть трансформированы в дополнительную поддержку Украины. Они также должны решить, сохранять ли текущий уровень возмещения – около 40 процентов от стоимости вооружения – и как рефинансировать EPF.

Ожидается, что эти вопросы, касающиеся EPF, будут обсуждены на неформальной встрече министров обороны ЕС на следующей неделе на Кипре.

"Киев также стремится, чтобы эти деньги были использованы на большее количество вооружений", пишет издание.

Выступая после очередной разрушительной атаки рф на украинские города, министр иностранных дел Андрей Сибига во вторник призвал страны ЕС использовать возмещенные средства для приобретения систем противовоздушной обороны у США в рамках программы PURL, которую возглавляет НАТО.

"Используйте разблокированный Европейский фонд мира для финансирования программы PURL и приобретения дополнительных систем и ракет "Patriot" для Украины. Развивайте коалицию противоракетной обороны. Увеличьте инвестиции в дальнобойные возможности Украины", – написал Сибига в своем сообщении в социальных сетях.

Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot30.05.26, 17:59 • 118198 просмотров

Юлия Шрамко

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