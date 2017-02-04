Вчера с передовой сбежали восемь боевиков неподалеку от Мариуполя - разведка

"3 февраля 8 военнослужащих 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) самовольно оставили передовые позиции с оружием", - говорится в сообщении разведки.

В ГУР МОУ также сообщили, что с восстановлением активных боевых действий у российских оккупационных войск наблюдается снижение морально-психологического состояния личного состава и увеличение случаев самовольного оставления подразделений военнослужащими 1 АК (Донецк) ВС РФ, в том числе с оружием.